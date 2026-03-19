VestoFX.net Test: CFD-Trading Einblicke

In diesem VestoFX.net Test werfen wir einen Blick darauf, wie die Plattform funktioniert, was sie globalen Tradern bietet und was Nutzer beim Handel mit Contracts for Difference (CFDs) erwarten können.

VestoFX.net ist eine Online-Handelsplattform, die sich ausschließlich auf den CFD-Handel konzentriert. Die Website (www.vestofx.net) wird von Fairmont Financial Services (PTY) LTD betrieben, einem südafrikanischen Investmentunternehmen, das von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Südafrikas autorisiert und reguliert wird, mit der Financial Service Provider (FSP) Lizenznummer 51766.

Diese Regulierung stellt sicher, dass das Unternehmen innerhalb eines klar definierten rechtlichen Rahmens tätig ist.

Die Plattform richtet sich an Trader aus der ganzen Welt, einschließlich der Schweiz, die Zugang zu internationalen Finanzmärkten über CFDs suchen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt zu besitzen.

VestoFX.net Test: Was die Plattform bietet

VestoFX.net ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Finanzmärkten über CFDs. Beim CFD-Handel spekulieren Trader auf Kursbewegungen von Vermögenswerten, ohne diese tatsächlich zu besitzen. Dadurch können sowohl steigende als auch fallende Märkte genutzt werden.

Auf der Plattform können Trader in folgende Anlageklassen investieren:

Devisen (Forex)

Rohstoffe

Indizes

Aktien

Kryptowährungen

Diese Auswahl ermöglicht eine Diversifikation innerhalb eines einzigen Handelskontos. Nutzer können verschiedene Märkte über ein zentrales Dashboard verwalten.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet. Trader können Live-Kurse beobachten, Positionen eröffnen und schließen sowie ihre Kontoperformance in Echtzeit verfolgen.

VestoFX.net Test: Wie die Plattform funktioniert

VestoFX.net arbeitet ausschließlich mit CFDs. Wenn ein Trader eine Position eröffnet, schließt er einen Vertrag ab, der auf der Kursentwicklung eines bestimmten Vermögenswerts basiert. Entwickelt sich der Kurs in die gewählte Richtung, ergibt sich ein entsprechendes Ergebnis; bewegt er sich dagegen, wirkt sich das ebenfalls auf die Position aus.

Ein wichtiger Bestandteil des CFD-Handels auf dieser Plattform sind die Spreads. Der Spread ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Je nach Kontotyp variieren die Spread-Konditionen.

Die Plattform bietet Marktdaten und Werkzeuge zur Beobachtung von Trends und Preisbewegungen. Die Orderausführung erfolgt digital und in Echtzeit.

Da CFDs Hebelprodukte sind, können Trader mit einem geringeren Kapitaleinsatz größere Positionen kontrollieren. Gleichzeitig erhöht der Einsatz von Hebel sowohl Chancen als auch Risiken.

VestoFX.net Test: Kontotypen im Überblick

Im Rahmen dieses VestoFX.net Tests werden vier Kontotypen angeboten: Grundlegend, Gold, Platin und VIP. Jeder Kontotyp unterscheidet sich hinsichtlich Mindesteinzahlung und Spread-Struktur.

Grundlegend-Konto

Die Mindesteinzahlung beträgt 250 USD.

Spreads beginnen bei:

3,0 Pips für EUR/USD

3,4 Pips für GBP/USD

3,3 Pips für USD/JPY

Dieses Konto beinhaltet eine kostenlose Auszahlung.

Gold-Konto

Die Mindesteinzahlung beträgt 25.000 USD.

Spreads beginnen bei:

2,7 Pips für EUR/USD

3,1 Pips für GBP/USD

3,0 Pips für USD/JPY

Gold-Kunden erhalten eine kostenlose Auszahlung pro Monat.

Platin-Konto

Die Mindesteinzahlung beträgt 100.000 USD.

Spreads beginnen bei:

2,1 Pips für EUR/USD

2,5 Pips für GBP/USD

2,4 Pips für USD/JPY

Dieses Konto beinhaltet drei kostenlose Auszahlungen pro Monat.

VIP-Konto

Die Mindesteinzahlung beträgt 250.000 USD.

Spreads beginnen bei:

1,6 Pips für EUR/USD

2,0 Pips für GBP/USD

1,9 Pips für USD/JPY

VIP-Trader können unbegrenzt kostenlose Auszahlungen vornehmen.

VestoFX.net Test: Registrierung und Kontoeröffnung

Die Kontoeröffnung bei VestoFX.net erfolgt online in wenigen Schritten:

Besuchen Sie www.vestofx.net . Klicken Sie auf „Registrieren“. Füllen Sie das Anmeldeformular mit Ihren persönlichen Daten aus. Reichen Sie die erforderlichen Dokumente zur Identitätsprüfung ein. Wählen Sie Ihren gewünschten Kontotyp. Zahlen Sie den erforderlichen Mindestbetrag ein.

Nach erfolgreicher Verifizierung und Einzahlung kann der CFD-Handel beginnen.

VestoFX.net Test: In welche Märkte können Trader investieren?

Im Rahmen dieses VestoFX Tests zeigt sich, dass die Plattform verschiedene CFD-Märkte anbietet.

Forex: Handel mit wichtigen Währungspaaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY.

Rohstoffe: Zugang zu Preisbewegungen von Rohstoffen ohne physischen Besitz.

Indizes: Spekulation auf die Entwicklung ganzer Aktienmärkte.

Aktien: CFDs auf börsennotierte Unternehmen.

Kryptowährungen: Handel auf Kursbewegungen digitaler Vermögenswerte ohne direkte Verwahrung.

Diese Vielfalt ermöglicht es Tradern, unterschiedliche Strategien umzusetzen.

VestoFX.net Test: Handelserlebnis und Struktur

Die Plattform bietet:

Live-Marktkurse

Digitale Orderausführung

Spread-basiertes Preismodell

Mehrere Kontostufen

Unterschiedliche Auszahlungsbedingungen je nach Konto

Die gestaffelten Kontomodelle erlauben es Tradern, Bedingungen entsprechend ihrem Handelsvolumen zu wählen. Unterschiede bei Spreads und Auszahlungsoptionen sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.

Trader aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus der Schweiz, können online auf die Plattform zugreifen.

VestoFX.net Test: Ein- und Auszahlungen

Die Auszahlungsbedingungen unterscheiden sich je nach Kontotyp:

Grundlegend: Eine kostenlose Auszahlung

Gold: Eine kostenlose Auszahlung pro Monat

Platin: Drei kostenlose Auszahlungen pro Monat

VIP: Unbegrenzte kostenlose Auszahlungen

Die Einzahlung muss mindestens dem gewählten Kontotyp entsprechen.

Fazit

Dieser VestoFX.net Test zeigt eine CFD-Handelsplattform, die von Fairmont Financial Services (PTY) LTD betrieben und von der FSCA unter der FSP-Lizenznummer 51766 reguliert wird. Die Plattform bietet Zugang zu Forex, Rohstoffen, Indizes, Aktien und Kryptowährungen über CFDs.

Mit vier klar strukturierten Kontotypen –Grundlegend, Gold, Platin und VIP – können Trader die für sie passenden Handelsbedingungen auswählen. Die Registrierung ist einfach, und die Plattform steht internationalen Tradern offen.

Wie bei allen gehebelten CFD-Produkten sollten Nutzer die Funktionsweise von Spreads und Marktbewegungen verstehen, bevor sie aktiv handeln.

FAQs