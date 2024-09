CMVM.pt Lança Departamento de Recuperação Cibernética Aprimorado, Atingindo uma Taxa de Sucesso de 97,2% na Recuperação de Fundos de Clientes

A CMVM.pt, a principal autoridade de supervisão dos mercados financeiros em Portugal, tem o orgulho de anunciar o lançamento do seu recentemente aprimorado Departamento de Recuperação Cibernética, uma iniciativa pioneira destinada a combater a crescente ameaça das fraudes online. Este departamento já alcançou uma impressionante taxa de sucesso de 97,2% na recuperação de fundos para vítimas de fraudes online, estabelecendo um novo padrão na indústria.

O departamento é liderado por uma equipa de especialistas em cibercrime e recuperação de fraudes online, cada um trazendo uma vasta experiência e conhecimento especializado para o projeto. Sob a liderança de Paulo Campos, CEO da CMVM.pt, a equipa é composta por:

Arthur Camargo, Diretor de Operações de Recuperação Cibernética : Arthur lidera a vertente operacional do Departamento de Recuperação Cibernética, supervisionando o processo complexo de rastreamento e recuperação de fundos perdidos em esquemas fraudulentos. As suas estratégias inovadoras e profundo entendimento em forense digital foram fundamentais para o sucesso do departamento.

: Arthur lidera a vertente operacional do Departamento de Recuperação Cibernética, supervisionando o processo complexo de rastreamento e recuperação de fundos perdidos em esquemas fraudulentos. As suas estratégias inovadoras e profundo entendimento em forense digital foram fundamentais para o sucesso do departamento. Eduardo Fonseca, Chefe de Investigações de Cibercrime : Como chefe das investigações, Dudu é responsável por identificar e desmantelar as redes por trás das fraudes online. A sua equipa trabalha em estreita colaboração com agências de aplicação da lei internacionais, utilizando tecnologia de ponta para levar os cibercriminosos à justiça.

: Como chefe das investigações, Dudu é responsável por identificar e desmantelar as redes por trás das fraudes online. A sua equipa trabalha em estreita colaboração com agências de aplicação da lei internacionais, utilizando tecnologia de ponta para levar os cibercriminosos à justiça. Lucas Geha, Analista Sénior de Fraude Financeira : Lucas desempenha um papel crucial na análise de transações financeiras complexas para rastrear e recuperar ativos roubados. A sua especialização em tecnologia blockchain e moedas digitais garante que até as fraudes mais sofisticadas não estejam fora do alcance da CMVM.pt.

: Lucas desempenha um papel crucial na análise de transações financeiras complexas para rastrear e recuperar ativos roubados. A sua especialização em tecnologia blockchain e moedas digitais garante que até as fraudes mais sofisticadas não estejam fora do alcance da CMVM.pt. Ana Gouveia, Chefe de Apoio e Recuperação de Vítimas: Ana lidera os esforços de atendimento ao cliente do departamento, fornecendo às vítimas o apoio e a orientação necessários ao longo do processo de recuperação. A sua abordagem empática e dedicação ao bem-estar dos clientes têm-lhe granjeado ampla aclamação.

Paulo Campos, CEO da CMVM.pt, expressou a sua confiança na capacidade da equipa para enfrentar a crescente ameaça das fraudes online: “O estabelecimento do nosso Departamento de Recuperação Cibernética é um testemunho do compromisso da CMVM.pt em proteger os consumidores num mundo cada vez mais digital. A notável taxa de sucesso de 97,2% da nossa equipa não é apenas um número—é um reflexo do trabalho árduo, da experiência e da dedicação de cada membro deste departamento.”

A relevância desta iniciativa não pode ser subestimada. À medida que as fraudes online se tornam mais sofisticadas e generalizadas, a necessidade de serviços especializados de recuperação nunca foi tão grande. De acordo com estudos recentes, a fraude online aumentou mais de 50% apenas no último ano, com as vítimas frequentemente a ficarem com poucos recursos para recuperar os seus fundos perdidos.

Arthur Camargo, Diretor de Operações de Recuperação Cibernética, destacou a abordagem proativa do departamento: “Não esperamos apenas que os casos venham até nós—monitorizamos ativamente as atividades online para identificar potenciais ameaças antes que elas escalem. O nosso objetivo é não só recuperar os fundos das vítimas, mas também prevenir que esses crimes ocorram em primeiro lugar.”

O sucesso do Departamento de Recuperação Cibernética também é reforçado pelas suas fortes parcerias com instituições financeiras globais e agências de aplicação da lei, permitindo uma ação rápida através das fronteiras. Dudu Mendes, Chefe de Investigações de Cibercrime, observou: “A colaboração é a chave para o nosso sucesso. Ao trabalharmos em conjunto com parceiros internacionais, podemos rastrear os cibercriminosos, independentemente de onde atuem.”

Para aqueles que foram vítimas de fraudes online, a mensagem da CMVM.pt é clara: a ajuda está disponível. Ana Gouveia, Chefe de Apoio e Recuperação de Vítimas, tranquiliza os potenciais clientes: “Compreendemos o impacto emocional e financeiro que a fraude online pode ter. A nossa equipa está aqui para o apoiar em cada etapa do caminho, desde a denúncia inicial até à recuperação bem-sucedida dos seus fundos.”

